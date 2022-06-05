Окупанти намагаються відновити у Маріуполі роботу семи шкіл до 1 вересня – Андрющенко

В Маріуполі російські загарбники намагаються створити картинку для пропаганди і знищити українську мову і українську культуру.

У Маріуполі зараз продовжують працювати дві школи. Окупанти зараз намагаються відкрити ще сім шкіл до початку навчального року.

Про це 5 червня в ефірі національного телемарафону повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Ну я б взагалі це освітнім процесом не називав, тому що, коли на всю школу шестеро вчителів, а з усіх предметів вчать лише російську мову і літературу, історію Росії і математику російською, це навряд схоже на будь який навчальний процес. Але так, вони намагаються продовжити. Їм школи потрібні для картинки, їм школи потрібні для пропаганди, аби просто знищити українську мову і українську культуру", - зазначив він.

Нагадаємо, у Маріуполі люди записуються у чергу на два дні вперед, щоб отримати питну воду.

Читайте також: