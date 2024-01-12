Окупанти намагаються викрасти у України родовище літію: що про це відомо

У РФ немає ніяких планів щодо закінчення війни. Є тільки мародерські амбіції.

Ніяких планів щодо мирних переговорів та закінчення війни РФ не має. Країна-агресорка продовжує мародерство, зокрема - щодо видобутку літію.

Про це пише телеграм-канал “Маріуполь. Спротив”.

Як стало відомо, паралельно з тим, як пропаганда РФ просуває тезу про потенційно можливі мирні перемовини, в Донецьку на минулому тижні представники "Атомредметзолото" погодили в так званому “кабінеті міністрів ДНР” дозвільні документи на видобуток літію.

“Тепер на підставі цих документів вони подають заявку на отримання відповідної ліцензії в Мін природи РФ. Це не було б такою новиною (ну типове державне мародерство ресурсів знов), якби не одне АЛЕ. Шевченківське родовище літію знаходиться на підконтрольній Україні території Донецької області. Декілька кілометрів від Курахово в напрям Дніпропетровської області”, - пише “Маріуполь. Спротив”.

Там також додали, що у РФ немає ніяких планів щодо закінчення війни.

“А от проросійській спільноті в Україні варто замислитись, за що насправді воюють росіяни. За “русских” або українські ресурси. Відповідь очевидна”, - підкреслив “Спротив”.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі квартири містян грабують мародери та засипає сніг.

Читайте також: