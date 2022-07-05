Окупанти намагаються витіснити ЗСУ з Луганської області: у Міноборони розповіли про оперативну ситуацію

Окупанти намагаються витіснити ЗСУ з Луганської області: у Міноборони розповіли про оперативну ситуацію

Російські військові продовжують наступати з метою встановлення повного контролю над Луганською областю. За регіон йдуть запеклі бої між ЗСУ та окупантами.

Водночас українським силам вдалося відбили штурмові дії росіян, які намагалася захопити Білогорівку.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник у вівторок, 5 липня.

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"Українські війська перешкоджають намірам противника взяти під повний контроль дорогу Бахмут – Лисичанськ і створити умови для оточення підрозділів Сил оборони у районах Вуглегірської ТЕС та селища Новолуганське", - сказав Мотузяник.

На Бахмутському напрямку українські війська стримали наступ противника у напрямку Миронівки та Вуглегірської ТЕС. Зазнавши втрат, ворог відійшов, а в подальшому провів розвідку боєм у напрямку Василівки і Берестового та вів артилерійський вогонь в бік українських позицій поблизу селища Вершина. Там також зафіксовано проведення ворожого авіаційного удару із використанням пари Мі-24 у районі Вершини.

Нагадаємо, армія Російської Федерації може взяти "оперативну паузу" після захоплення Лисичанська та виходу до кордону Луганської області. Інститут вивчення війни припускає, що російські війська готують наступ на Бахмут і Сіверськ. Втім, після боїв за Лисичанськ навряд чи матимуть успіх.

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