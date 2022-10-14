Окупанти намагаються вийти на адмінкордони Донецької області - Генштаб

Росіяни не полишають спроб захопити всю Донецьку область. Окупанти також зосередили зусилля на утриманні тимчасово захоплених територій.

Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Як стало відомо, російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Крім того, військові злочинці РФ не припиняють завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах нашої країни. Протягом поточної доби постраждала інфраструктура та мирні громадяни населених пунктів Костянтинівка, Чумаки, Лебединське, Запоріжжя, Давидів Брід, Мирне та Очаків.

“Для своїх злочинів противник використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати іранського виробництва. Загалом, за поточну добу окупанти завдали трьох ракетних та десять авіаційних ударів, здійснили до десяти обстрілів з реактивних систем залпового вогню”, - наголосили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що у Дніпрі на вокзалі запроваджують нові правила огляду пасажирів.

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