"Окупанти намагаються влаштувати прорив на сході" - майор запасу ЗСУ

Росіяни можуть піти в атаку з півночі з боку Лиману та Слов'янська.
Росія намагається влаштувати оточення Сил оборони України на деяких ділянках фронту.
Про це розповів майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в інтерв'ю "Обозревателю".
Він вважає, окупаційна армія хоче розширити сухопутний "коридор", що з'єднує РФ з окупованим Кримом. Зокрема, армія Путіна намагається просуватися вздовж дуги між Кремінною, Лиманом і Вугледаром.
"Їхня мета - пробитися через Бахмут Н у Часів Яр або навіть у Костянтинівку. Якщо РФ вдасться реалізувати згаданий прорив, її війська від Вугледара намагатимуться просунутися на північ, а потім атакувати позиції ЗСУ з боку Гуляйполя. Мета - вийти на південь Запорізької області", - каже експерт.
На його думку, окупанти можуть піти в атаку з півночі з боку Лиману та Слов'янська.
"Так вони хочуть зробити сухопутний коридор між Росією і півостровом Крим, зробити цю смугу ширшою", - каже він.
Нагадаємо, російські загарбники провалили зимову кампанію в Україні. Зокрема, "вагнерівці" не змогли значно просунутися у Бахмуті.
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