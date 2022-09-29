Окупанти намагаються всіма можливими способами відновити боєздатність підрозділів - Генштаб

Російські окупанти намагаються всіма можливими способами відновити боєздатності підрозділів, що зазнали втрат у боях на території України.

Керівництво російських окупантів усіма наявними способами продовжує здійснювати спроби відновлення боєздатності підрозділів.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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Так, на тимчасово окупованій території Донецької області так звана “місцева влада” проводить призов та підготовку ще 250 в’язнів. Вони найближчими днями будуть направлені на доукомплектування підрозділів, що перебувають на передових позиціях.

“Ворог продовжує зазнавати втрат. Зокрема, підтверджено ураження зосередження живої сили та військової техніки противника у районі Нової Кубані Херсонської області, що призвело також до детонації боєприпасів. Втрати ворога уточнюються. За уточненою інформацією, в результаті вогневого ураження окупантів в районі Софіївки Бердянського району Запорізької області, ворог втратив понад 40 осіб пораненими та близько 15 загиблими”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Там також додали, що в лікувальні заклади міста Старобільськ Луганської області за останні дні доставлено понад 200 поранених загарбників.

Нагадаємо, що українські військові за добу відбили атаки окупантів в районах 11 населених пунктів.

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