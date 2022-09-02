Окупанти намагаються встановити повний контроль на Донеччині: ранкове зведення Генштабу

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні окупованих районів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також створення сприятливих умов для відновлення наступу.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 2 вересня.

Ворог завдає авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

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Зберігається загроза завдавання ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил РФ у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Ворог здійснював обстріли з мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Пушкарі, Хрінівка, Сеньківка Чернігівської області та Суходіл, Нова Слобода й Нововасилівка Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою недопущення втрати контролю над зайнятими рубежами та логістичними маршрутами в Харківській області. Намагається знайти слабкі місця в обороні наших військ та покращити тактичне положення.

На Харківському напрямку здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Питомник, Великі Проходи, Старий Салтів, Петрівка, Перемога, Дементіївка, Пришиб. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Шестакове, Байрак, Руські Тишки та Веселе.

На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження військової та цивільної інфраструктури з використанням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Долина, Краснопілля, Бражківка, Дібрівне.

На Донецькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському та Новопавлівському напрямках намагається покращити тактичне положення, здійснює вогневе ураження наших військ. Намагається сковувати дії підрозділів Сил оборони та не допустити їхнє перекидання на інші напрямки.

На Краматорському напрямку здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богородичне, Григорівка, Донецьке, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Роздолівка, Веселе.

Завдав авіаційний удар в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Суха Балка, Юр’ївка, Бахмутське, Майорськ, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка.

Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Яковлівка.

Підрозділами Сил оборони було відбито наступ противника у напрямках населених пунктів Бахмутське та Бахмут, а також Весела Долина та Майорськ.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли з наявних видів озброєння у районах населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Веселе, Опитне, Водяне, Тоненьке, Первомайське, Карлівка.

Наші війська успішно відбили наступ підрозділів противника в районах населених пунктів Опитне, Первомайське і Невельське. Також були відбиті штурмові дії ворога, які він намагався провести в напрямках населених пунктів Авдіївка та Красногорівка.

На Новопавлівському напрямку підрозділи противника здійснювали обстріли з мінометів, танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Микільське, Пречистівка, Велика Новосілка, Богоявленка, Новомайорськ, Нескучне. Активних наступальних дій ворог не проводив.

На Запорізькому напрямку активних наступальних дій ворожі підрозділи не здійснювали.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджується на обороні зайнятих раніше рубежів та позицій.

Здійснював обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Олександрівка, Посад-Покровське, Прибузьке, Новомиколаївка, Любомирівка, Новогригорівка, Киселівка, Первомайське, Кобзарці, Партизанське, Червона Долина, Широке, Березнегувате, Велике Артакове, Андріївка, Новоселівка, Шевченкове, Ольгине, Миролюбівка, Любимівка та Петрівка. Завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Лозове, Сухий Ставок, Велике Артакове, Хрещенівка.

Був зупинений Силами оборони під час ведення наступальних дій у напрямку населеного пункту Потьомкине.

У Чорноморській та Азовській морських зонах основні зусилля противника зосереджені на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Сили оборони продовжують завдавання ударів по обʼєктах противника. Так, в населеному пункті Новоосинівка Харківської області внаслідок ефективно завданого Силами оборони вогневого ураження в ніч з 31 серпня на 1 вересня знищено склад паливно-мастильних матеріалів противника. Кількість знищеної техніки та особового складу уточняється.

У населеному пункті Таврійськ Херсонської області 30 серпня внаслідок вогневого ураження місця дислокації противника на фондах колишнього АТП втрати ворога склали більше 20 одиниць озброєння та військової техніки, втрати живої сили - уточнюються.

Нагадаємо, Збройні сили України у ніч проти 2 вересня вдарили по двох об'єктах російських окупантів у Мелітополі. Серед них - склад боєприпасів у районі аеродрому, який росіяни вже вкотре безуспішно намагаються відновити.

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