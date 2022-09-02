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Окупанти намагаються встановити повний контроль над Донеччиною - Генштаб

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Окупанти намагаються встановити повний контроль над Донеччиною - Генштаб

Генштаб ЗСУ

Російські окупанти намагаються встановити повний контроль над територією Донецької області.

Росіяни в Донецькій області намагаються встановити повний контроль над регіоном. 

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Як зазначається, росіяни мають на меті утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

“Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави. Зокрема, вночі та зранку завдано 5 ракетних ударів по місту Харків, два з яких із зенітного ракетного комплексу С-300. Також, по Іванівці випущено 23 реактивні снаряди з систем залпового вогню “Град” та “Ураган”, два з яких - касетними боєприпасами. Завдано 9 авіаударів по населених пунктах Мар’їнка, Соледар, Перемога, Зайцеве”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Там також додали, що українська авіація продовжує нанесення ударів по критично важливим об’єктам противника, скупченню живої сили та військової техніки, пунктам управління та складам з боєприпасами й пальним.

Нагадаємо, що у Білорусі відрепетирують захоплення частини України.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1544
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