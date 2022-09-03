Окупанти намагаються встановити повний контроль над Донеччиною та зосереджуються на утриманні захоплених районів - Генштаб

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Тривають наступальні та штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

"Противник активно застосовує засоби протиповітряної оборони для прикриття своїх військ. На Краматорському та Новопавлівському напрямках ворог активних бойових дій не проводив", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, протягом поточної доби завдано 8 ракетних та понад 10 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.

"Зокрема, постраждала інфраструктура населених пунктів Перемога, Гусарівка, Білогір’я, Пришиб, Времівка, Полтавка, Зайцеве, Білогорівка, Яковлівка, Водяне. Активно веде розвідку із застосуванням БпЛА", - повідомляє Генштаб.

Російські загарбники, відчуваючи небезпеку, також посилили адміністративно-поліцейський режим в населених пунктах, що розташовані на берегах річки Дніпро та охорону берегової лінії в тимчасово захоплених районах Запорізької та Херсонської областей.

Також повідомляється, що державним компаніям Російської Федерації доведено нові норми підбору "добровольців" на війну.

"Так, компанія "российские железные дороги" отримала рознарядку на пошук серед цивільних працівників до 10 тис. нових кандидатів на короткостроковий контракт".

Генштаб також попереджає, що все ще зберігається подальша загроза систематичних масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України.

Нагадаємо, РФ стягує військову техніку до Запорізької області (відео).

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