Окупанти намагаються втекти з Херсонської області, тож ходять селами і переодягаються в цивільне

Російські війська у Херсонській області дуже деморалізовані через неможливість отримувати у колишніх обсягах боєкомплекти і техніку. Тож окупанти намагаються просто втекти.

Російські війська також скаржаться, що їм не дозволяють відступати.

Про це військовий тероборони, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів "24 каналу".

"Вони діють за комуністичними принципами. Є загороджувальні загони, які розстрілюють тих, хто відходить. Проте ворог розуміє, що знайде тут свій останній шлях", – сказав Хлань.

Він також повідомив, що загарбники деморалізовані і на це особливо впливає те, що вони вже не можуть отримувати боєкомплекти й техніку в обсязі, який був раніше.

"Водночас у них виникає дуже велика проблема з харчовим забезпеченням військових. Є багато дезертирства. Місцеві повідомляють, що росіяни намагаються втекти, ходять по селах і перевдягаються в цивільне", – розповів депутат.

Нагадаємо, російський публіцист, опозиціонер Андрій Піонтковський заявив, що влада РФ розуміє – план підкорення України провалився, тому відчайдушно намагається домогтися припинення вогню і боїться контрнаступу ЗСУ на Херсонщині.

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