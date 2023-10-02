Окупанти намагаються втекти з поля бою завдяки ВЛК: яку схему вигадали

Один з окупантів іншому навіть пояснив, що саме потрібно писати, аби уникнути смерті.

Деякі російські окупанти намагаються уникнути участі від виконання військових завдань кремлівського диктатора Путіна.

Про це окупанти заявили самі під час телефонної розмови, яку перехопила українська ГУР.

Як зазначається, військовослужбовці РФ обговорюють варіанти уникнення участі від виконання завдань у збройній агресії проти України. Одним зі способів є надання рапортів на прохання проходити військово-лікувальну комісію за станом здоров’я з подальшим комісуванням.

Один з окупантів іншому навіть пояснив, що саме потрібно писати, аби уникнути смерті.

“Сідаєш та пишеш рапорт командиру, що відмовляюся від участі в активних бойових діях у зв’язку із проходженням ВЛК за станом здоров’я”, - пояснив російський окупант.

Нагадаємо, що російські окупанти на Бахмутському напрямку отримали новий наказ.

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