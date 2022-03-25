Окупанти намагаються ввести в обіг рубль на Херсонщині: Арестович розповів про наслідки для бойовиків

Окупанти намагаються ввести в обіг рубль на Херсонщині: Арестович розповів про наслідки для бойовиків

За словами Арестовича, у разі, якщо окупанти посилюватимуть терор – українці повстануть і діятимуть ще жорсткіше.

Окупанти хочуть змусити людей на поки що зайнятій Херсонщині користуватися російською валютою. Змінити ситуацію на свою користь їм це не допоможе.

Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Він зауважив, згідно з Женевською конвенцією, всю відповідальність за тимчасово окуповані території несе окупант.

Всі заходи, які вводитимуть росіяни, не стосуватимуться безпосередньо українців.

"Навіть якщо наш громадянин візьме 100 рублів і купить хліба – за це не буде переслідування ні міжнародного, ні національного. Його не вважатимуть зрадником. Це будуть вважати спробою економічної анексії, що викличе відповідну хвилю санкцій", – заявив радник глави ОП.

Окупанти намагаються тиснути на людей, що перебувають на поки захоплених територіях, гуманітарними питаннями. Водночас на Херсонщині українці чинять неабиякий спротив.

Нагадаємо, мер тимчасово окупованого Херсона Ігор Колихаєв заявив, наразі створити у регіоні псевдореспубліку неможливо. Аналогічна ситуація із впровадженням валюти окупантів.

Раніше Ігор Колихаєв провів нараду з головами районних рад та представниками виконавчої влади. Він дав завдання контролювати доставлення допомоги людям, які її найбільше потребують.

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