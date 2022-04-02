Окупанти намагаються вводити з Курської області в Україну певну кількість військ - Арестович

Вночі 2 квітня ЗСУ завдали сильного удару по одній з таких колон.

Російські окупанти намагаються вводити з Курської області в Україну певну кількість військ.

Про це під час брифінгу повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович.

“Противник намагається вводити сюди війська, однак треба розуміти ситуацію – це не посилення та не спроба створити нове ударне угруповання. Це спроба хоч якось утримати свої війська від поразки ЗСУ. Вони не становлять загрози Сумам, Чернігову, Києву та всім містам цих областей”, – розповів Олексій Арестович.

Він також додав, що вночі 2 квітня ЗСУ завдали сильного удару по одній з таких колон. Внаслідок чого утворилася нова так звана “Чорнобаївка”.

Читайте також: