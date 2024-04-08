Окупанти намагаються взяти передмістя Часового Яру в оперативне оточення: яка там ситуація

Окупанти на Бахмутському напрямку застосовують усе, що у них було на озброєнні.

Окупаційні війська штурмують Богданівку та Іванівське, намагаючись взяти передмістя Часового Яру в оперативне оточення.

Про це розповів командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в етері Еспресо.

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"Два дні тому, 5 квітня, ворогом спочатку була здійснена масована артпідготовка, застосовувалася ствольна артилерія, системи реактивного вогню типу "Град", "Ураган". Після цього пішли ударно-штурмові дії, штурмову піхоту везли на легкій броньованій техніці типу БМД та БМП, яка прикривалася ворожими танками та мінометами. Всього було задіяно загарбниками близько 30 одиниць броньованої техніки та значна частина особового складу. Тобто ворог проводив дуже потужні штурмові дії. Але Сили оборони України відбили цю масовану атаку і завдали суттєве ураження ворогу", - повідомив Федоренко.

Він наголосив, що окупанти застосовують усе, що у них було на озброєнні. Вони активно залучають FPV-дрони, авіацію, літаки та гвинтокрили.

"Загалом противник під час цих ударно-штурмових дій втратив близько 20 одиниць броньованої техніки та значну частину особового складу, саме ударно-штурмового свого потенціалу. Відповідно, росіяни не мали суттєвих успіхів на полі бою", - додав військовий.

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Росія пришвидшує наступальні операції.

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