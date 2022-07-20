Окупанти намагаються взяти під контроль Бахмут та Вуглегірську ТЕС - Генштаб

Росіяни намагаються створити умови для встановлення контролю над Бахмутом та територією Вуглегірської ТЕС.
Окупанти намагаються створити умови для контролю над Бахмутом та Вуглегірською ТЕС.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
“Ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Берестове, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Весела Долина, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк та інших. Завдав авіаційних ударів по Покровському. Веде штурмові дії у районі Берестового та на підступах до Вуглегірської ТЕС, бойові дії тривають”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що Залужний поспілкувався з головнокомандувачем збройних сил НАТО в Європі Каволі.
Читайте також:
- "Чекають у банку": військовий експерт розповів про новий спосіб мобілізації в Росії
- До України повернули вже 46 дітей, яких незаконно вивезли російські окупанти
- "Це вирішальна фаза конфлікту": голова Пентагону висловився про війну в Україні