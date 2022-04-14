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Окупанти намагаються взяти під контроль низку міст Донецької області та роблять спроби прориву

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Окупанти намагаються взяти під контроль низку міст Донецької області та роблять спроби прориву

gettyimages.com

Противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю.

На Донецькому напрямку російські війська за підтримки авіації та артилерії продовжують вести наступ на окремих напрямках.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 14 квітня.

Основні зусилля російські окупанти зосередили на встановленні контролю над населеними пунктами Попасна, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Слов’янськ. 

"Противник здійснював спроби прориву нашої оборони в районах населених пунктів Рубіжне, Новотошківське і Мар’їнка. Успіху не мав. Продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ також повідомили, що російські війська забирають зі своїх складів стару техніку та завершують підготовку до нового наступу – на сході України.

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