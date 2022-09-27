Окупанти намагаються заблокувати всю Донецьку область - Генштаб

Росіяни в Донецькій області намагаються зірвати активні дії українських військових.
Російські окупанти намагаються заблокувати всю Донеччину та зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках.
Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, окупанти продовжують зосереджувати зусилля на утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку, в окремих районах намагається відновити втрачені позиції.
“Ворог продовжує нищити цивільну інфраструктуру та мирні житлові будинки. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. За добу противник завдав 2 ракетних та 6 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни”, - додали в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що під час контрнаступу на Ізюмському напрямку нацгвардійці взяли в полон 15 росіян.
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