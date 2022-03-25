Окупанти намагаються захопити Ірпінь: що відбувається на Броварському та Бориспільському напрямках

Окупанти намагаються захопити Ірпінь: що відбувається на Броварському та Бориспільському напрямках

Це засвідчили українські радіоперехоплення і дані розвідки.

На Броварському та Бориспільському напрямку Київщини станом на 25 березня противник зупинив свої наміри, не здійснює переміщення та до активних дій не готовий.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич.

За його словами, це засвідчили українські радіоперехоплення і дані розвідки.

Поблизу Ірпеня ситуація напружена, але повністю контрольована. Російська армія намагається відновити наступ і повністю захопити Ірпінь. Ці спроби успіху не мають, підкреслив Грузевич.

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