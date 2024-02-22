Окупанти намагаються захопити село на Донеччині: генерал армії розповів подробиці

Окупанти перекинули резерви до села Побєда та інших населених пунктів Донеччини.

Інститут вивчення війни нещодавно заявив, що російські окупанти захопили село на Донеччині. Проте українські військові кажуть, що наразі там тривають бойові дії.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” повідомив генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж.

"Поки немає підтвердженої інформації. Наразі там тривають бойові дії. Якогось великого прориву немає, але маневри проведені під потужним впливом ЗСУ", - розповів Микола Маломуж.

Він також додав, що окупанти перекинули резерви до села Побєда та інших населених пунктів. Росіяни намагаються перекрити цей рубіж, проте українські військові зайняли додаткові позиції.

"Сьогодні ЗСУ проводять ряд маневрів біля села Побєди, але ворог наростив потужні ресурси. Росіяни діють за схемою, як біля Авдіївки: попередні ракетні удари, застосування КАБів, ударні групи спецназу. Окупанти перекинули їх з цього напрямку до Побєди та інших населених пунктів. Тому дійсно, це черговий рубіж, який вони перекривають в даній ситуації. Але якщо говорити про перспективи, українські сили зайняли додаткові підготовлені позиції, або позиції, що дають можливість завдавати удари з більш вигідних висот і флангів", - додав він.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли місто Миколаївка на Донеччині - там є загиблі.

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