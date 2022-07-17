Окупанти намагаються захопити Сіверськ та просуваються у напрямку Бахмута - Генштаб про ситуацію на Донбасі

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Донбасі.

На Донбасі російські окупанти продовжують масові обстріли українських позицій та цивільної інфраструктури.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 17 липня.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Долина, Дібровне, Іванівка, Мазанівка, Богородичне, Велика Комишуваха, Курулька, Костянтинівка, Вірнопілля, Гусарівка та інших.

Росіяни активно застосовують засоби радіоелектронної боротьби, щоб порушити системи управління Сил оборони та не допустити ведення повітряної розвідки ЗСУ.

На Донецькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на спробах встановлення контролю над Сіверськом та просування у напрямку Бахмута.

На Слов’янському напрямку росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Донецьке, Сіверськ, Верхньокам’янське, Званівка, Виїмка, Івано-Дар’ївка, та інших.

Ворожі штурмові дії поблизу Григорівки українські воїни швидко придушили. Окупанти з втратами відійшли.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції українських військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема неподалік Берестового, Веселого, Красної Гори, Вершини, Новолуганського, Травневого.

Загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів в районах Костянтинівки, Новолуганського та Покровського. Окупанти намагалися штурмувати та наступати поблизу Берестового, Білогорівки, Яковлівки та Новолуганського. Проте дії ворога знову завершились провалом та втратами особового складу.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли зокрема зафіксовано біля Невельського, Красногорівки, Новомихайлівки, Володимирівки, Павлівки, Пречистівки, Золотої Ниви, Степногірська та Степового. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Покровська та Новоселівки Другої.

Окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Михайлівка, Павлівка та Новомихайлівка.

"Отримали відсіч та безславно вдалися до втечі", - зазначили у штабі.

Раніше у Генштабі повідомили, що на Харківщині окупанти завдали двох авіаударів та обстріляли понад 10 сіл.

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