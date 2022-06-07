Окупанти намагаються захопити Сєвєродонецьк, але не контролюють його: яка ситуація в Луганській області

Окупанти намагаються захопити Сєвєродонецьк, але не контролюють його: яка ситуація в Луганській області

Російські війська 7 червня надалі щосили намагаються захопити Сєвєродонецьк та "перерізати" трасу Лисичанськ-Бахмут. Україні потрібна західна далекобійна артилерія, щоб завдати противнику поразки.

Сєвєродонецьк важко стримувати, але окупанти не контролюють місто.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій гайдай у Мережі.

"Буде західна артилерія в нас – буде швидкий програш у рашистів", – наголосив він.

За даними голови області, під щільними обстрілами російських військ постійно перебуває Лисичанськ. Місто обстрілюється виключно важкою зброєю великих калібрів. Загарбники гатять умисно по місцях, де можуть переховуватися люди.

Гайдай повідомив, що міста вільної території Луганської області прикривають один одного. Всі населені пункти щодня руйнуються ворожим вогнем.

"Нам потрібна далекобійна артилерія, яка зможе відкинути ворожу, тоді орки не зможуть розстрілювати наші міста, а у прямому бойовому зіткненні росія точно програє", – переконаний голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, як пояснив раніше військовий експерт Олег Жданов, якщо російські війська захоплять Сєвєродонецьк і Лисичанськ, РФ заявить про свою перемогу в Луганській області.

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