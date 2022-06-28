Окупанти намагаються захопити трасу Бахмут – Лисичанськ: Генштаб - про складну ситуацію на Донбасі

Окупанти намагаються захопити трасу Бахмут – Лисичанськ: Генштаб - про складну ситуацію на Донбасі

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Донбасі.

Там російські окупанти продовжують обстрілювати українські позиції та вести наступ на деяких напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 28 червня.

На Краматорському напрямку противник активних дій не вів. Росіяни вели обстріли із реактивних систем залпового вогню неподалік Маяків, Слов’янська, Званівки, Серебрянки, Переїзного і Золотарівки.

На Лисичанському напрямку загарбники обстрілювали із мінометів та ствольної артилерії райони Лисичанська та Вовчоярівки. Противник не припиняє спроби взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ. Вів наступ у напрямку населеного пункту Спірне, але успіху не мав,тому відійшов.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії неподалік Берестового, Білогорівки, Бахмута, Клинового, Вершини, Новолуганського, Травневого та Зайцевого. Завдали ракетно-авіаційного удару по району Шумів.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстрілював із артилерії райони населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Марʼїнка, Новомихайлівка, Вугледар, Шевченко, Времівка, Зелене Поле, Полтавка, Гірке, Староукраїнка, Залізничне, Оріхів, Кам’янське.

Ланкою вертольотів Ка-52 росіяни завдали ударів поблизу Авдіївки.

Раніше повідомлялося, що Росія шістьома ракетами атакувала Дніпропетровщину - перші подробиці обстрілів.

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