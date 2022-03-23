Окупанти намагаються закріпити свої позиції на Поліссі - Генштаб ЗСУ

Росіяни провалили спробу просунутись в район населеного пункту на Київщині.
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 23 березня щодо російського вторгнення в України.
За даними Генштабу, окупанти намагаються закріпитися на досягнутих рубежах на Поліссі, здійснюють перегрупування після отриманих втрат.
"Російські війська намагалися просунутись в район населеного пункту Тетерівське на Київщині, проте, через обмежені сили, успіху не мали та були змушені відійти", - йдеться у повідомленні.
Триває повітряна розвідка, нарощуються засоби протиповітряної оборони та здійснюється мінування підступів до позицій своїх військ.
Нагадаємо, окупанти втратили близько 15,6 тисячі особового складу та понад 100 літаків.
Читайте також: