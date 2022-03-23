Окупанти намагаються закріпити свої позиції на Поліссі - Генштаб ЗСУ

Росіяни провалили спробу просунутись в район населеного пункту на Київщині.

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 23 березня щодо російського вторгнення в України.

За даними Генштабу, окупанти намагаються закріпитися на досягнутих рубежах на Поліссі, здійснюють перегрупування після отриманих втрат.

"Російські війська намагалися просунутись в район населеного пункту Тетерівське на Київщині, проте, через обмежені сили, успіху не мали та були змушені відійти", - йдеться у повідомленні.

Триває повітряна розвідка, нарощуються засоби протиповітряної оборони та здійснюється мінування підступів до позицій своїх військ.

Нагадаємо, окупанти втратили близько 15,6 тисячі особового складу та понад 100 літаків.

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