Окупанти намагаються закріпитися в багатоповерхівках на околицях Вугледара — DeepState

Для взяття Вугледара росіяни залучили додаткові ресурси у вигляді регулярних сил та спецпідрозділів, зокрема, підрозділи безпілотників, які активно працюють дронами.

Противник продовжує тиснути на Вугледар і після захоплення шахти "Південнодонбаська № 1" у районі дач просувається до східної частини міста.

Про це повідомляє канал DeepState.

Ворог намагається закріпитися в багатоповерхівках на околицях Вугледара, туди вже забігає піхота.

Ворог наступає на Вугледар Фото: DeepState

"Також йдуть спроби тиску із правого флангу, але поки до міста вони не добралися", — зазначили у DeepState.

Паралельно з наступом піхоти, ворог стирає місто постійними обстрілами. За попередньою інформацією, дорога на Богоявленку взята під вогневий контроль. Тривають спроби просунутися зі сторони Водяного.

Нагадаємо, аналітик німецького видання Bild Юліан Репке раніше пояснював, чи мають ЗСУ можливіть втримати Вугледар.

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