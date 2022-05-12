Окупанти намагаються закріпитися в Херсонській області, щоб наступати на Миколаївську – ІВВ

Щоб закріпити свої позиції, російські війська намагаються захопити села Брускінське й Велику Олександрівку Херсонської області. Це може дозволити окупантам наступати на Миколаївську область.
Села Брускінське та Велика Олександрівка розташовані в межах 15 км від кордону Херсонської та Миколаївської областей.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
У разі захоплення селищ, російські військові можуть покращити свої тактичні позиції та спробувати здійснити наступ на Миколаївську область.
Водночас за даними британського Міноборони, загарбники намагаються посилити свій гарнізон на острові Зміїний з метою розширити доступ до північно-західної частини Чорного моря.
Водночас ситуація у Придністров’ї залишається напруженою, проте жодні зміни не видніються.
Нагадаємо, окупаційна влада Херсонської області має намір звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням приєднати тимчасово захоплений регіон до складу РФ.
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