Окупанти намагаються замкнути кільце: у ЗСУ повідомили про важку ситуацію на Донецькому напрямку

Російська армія не відступає від своїх намірів окупувати Донбас.
Загарбники тиснуть з південного сходу села Терни.
Про це повідомив Станіслав Бунятов "Осман", командир взводу 24 ОШБ "Айдар".
За словами військового, окупанти "змогли залетіти на БМП в Ямполівку", однак ЗСУ їхню техніку знищили.
Також, Осман повідомив про складну ситуацію в одному з населених пунктів на Донеччині.
"Важка ситуація в Тернах, ворог дуже сильно тисне з південного сходу, намагаючись замкнути кільце", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, окупанти просунулися поблизу населених пунктів Дачне та Успенівка у Донецькій області.
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