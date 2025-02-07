Окупанти намагаються замкнути кільце: у ЗСУ повідомили про важку ситуацію на Донецькому напрямку

Російська армія не відступає від своїх намірів окупувати Донбас.

Загарбники тиснуть з південного сходу села Терни.

Про це повідомив Станіслав Бунятов "Осман", командир взводу 24 ОШБ "Айдар".

За словами військового, окупанти "змогли залетіти на БМП в Ямполівку", однак ЗСУ їхню техніку знищили.

Також, Осман повідомив про складну ситуацію в одному з населених пунктів на Донеччині.

"Важка ситуація в Тернах, ворог дуже сильно тисне з південного сходу, намагаючись замкнути кільце", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти просунулися поблизу населених пунктів Дачне та Успенівка у Донецькій області.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.