Окупанти намагаються зірвати активні дії ЗСУ та ведуть обстріли: Генштаб – про ситуацію на фронті

Російські війська станом на 22 вересня надалі зосереджують свої зусилля на намаганнях повністю окупувати Донеччину. Окрім того, ворог намагається втримати захоплені території та зірвати активні дії ЗСУ на окремих напрямках.

Окупанти традиційно обстрілюють позиції українських військ вздовж лінії зіткнення та проводять повітряну розвідку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загарбники б’ють по цивільний інфраструктурі та житлових будинках, тероризуючи мирних жителів. Для всієї території України залишається загроза авіа- та ракетних ударів.

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Протягом доби російська армія завдала чотири ракетні та 17 авіаційних ударів. Вони також влаштували понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах.

Пошкоджено інфраструктуру понад 30 населених пунктів. Зокрема, йдеться про Пришиб, Спірне, Веселе, Мар’їнка, Бахмут, Костянтинівка, Нескучне, Полтавка, Єгорівка, Безіменне, Білогірка, Запоріжжя, Кривий Ріг, Первомайськ, Миколаїв, Очаків, Високопілля, Сухий Ставок та Миролюбівка.

Водночас незмінною залишається ситуація на Волинському та Поліському напрямках.

На інших напрямках окупанти продовжують гатити з танків, мінометів та артилерії:

на Сіверському напрямку – в районі населених пунктів Шалигине, Волфине, Їздецьке та Миропільське Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Глибоке, Стрілеча, Мороховець, Веселе, Сотницький Козачок, Вовчанськ, Гатище, Дворічна, Гусинка, Кам’янка, Куп’янськ, Артільне, Осинове та Міхуватка;

на Краматорському напрямку – Богородичне, Яцьківка, Ярова, Тетянівка, Святогірськ, Пришиб, Словʼянськ, Платонівка, Донецьке, Сидорове, Закітне, Озерне, Щурове та Райгородок;

на Бахмутському напрямку – Сіверськ, Спірне, Званівка, Миколаївка, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Білогорівка, Розівка, Зайцеве, Яковлівка, Майорськ;

на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Авдіївка, Кам’янка, Опитне, Мар’їнка, Водяне і Новомихайлівка;

Водночас на Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська не проводили активних дій. Проте влаштували артилерійські обстріли по населених пунктах Микільське, Вугледар, Володимирівка, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Времівка, Павлівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Залізничне, Полтавка, Новопіль та Новосілка.

На Південнобузькому напрямку ворог обстріляв понад 37 населених пунктів.

Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна знає, як перемогти у війні з Росією, і доб`ється цього.

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