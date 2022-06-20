Окупанти завдали масованого ракетного удару 14 ракетами: яка ситуація на півдні

Окупанти завдали масованого ракетного удару 14 ракетами: яка ситуація на півдні

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювать південь України. Зокрема, ворог бив по Очкачову, гирлу Дуная, Одесі та області.

У понеділок, 20 червня, протягом 3 годин ворог завдав по півдню країни масованого ракетного удару 14 ракетами.

Про це повідомляє пресслужба ОК "Південь".

"В безсилий злобі на успіхи наших військ, рашисти гатили по Очакову, по гирлу Дуная, по Білгород-Дністровському району Одещини і по самій Одесі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в області та в передмісті Очакова пошкоджено сільськогосподарські площі, в Одесі внаслідок влучання ракети вигорів логістичний продовольчий склад. Пожежа на площі понад 300 кв.м оперативно ліквідована рятувальниками.

Постраждалих серед цивільного населення нема.

Нагадаємо, що Збройні сили України завдали ракетного удару по тимчасово захопленому росіянами острові Зміїний у Чорному морі.