Окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині: пошкоджено житловий будинок, лінії електропередач та газопостачання

Окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині: пошкоджено житловий будинок, лінії електропередач та газопостачання

В Дніпропетровській області прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу російськими окупантами села Мала Костромка.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, окупанти 23 травня вчергове нанесли удар з артилерії по Криворізькому району області. Били касетними боєприпасами. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, лінії електропередач та газопостачання.

“Крім того, 22 травня окупанти здійснили артобстріл околиць населеного пункту Зеленодольськ Криворізького району. На місці події виявлено уламки нерозірваного снаряду із забороненими касетними боєприпасами. Цивільне населення в ході обстрілів агресора не постраждало. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні”, - наголосили в пресслужбі прокуратури області.

Фото: Прокуратура Дніпропетровської області

Нагадаємо, що на Харківщині затримали окупанта та місцевого мешканця, який укривав у себе вдома злочинця РФ.

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