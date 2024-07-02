Окупанти напросилися на кілька абсолютних рекордів: Коваленко проаналізував втрати армії РФ у червні

У червні окупаційні війська Росії втратили не рекордну кількість особового складу, проте це другий результат за весь час від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року – 35 030.

Про це у матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Він, зокрема нагадав, що минулий рекордний показник був зафіксований місяцем раніше, у травні 2024 року (у розпал Харківської операції) – 38 940.

Як зазначив Коваленко, червневі результати втрат армії РФ обумовлені тим, що, крім двох епіцентрів зіткнень – Часів Яр та Покровський напрямок військове командування РФ намагається зберегти свою присутність у напрямку на Вовчанськ та Липці. Зі свого боку присутність на Харківщині лише перемелює російський ресурс, уже позбавивши боєздатності низку підрозділів РОВ (російських окупаційних військ - ред.).

Втрати танків

У червні російські окупанти втратили 359 танків. Це не рекордний показник, але з урахуванням можливостей військово-промислового комплексу РФ щомісяця відправляти до зони бойових дій у середньому 350-400 основних бойових танків (ОБТ) – досить болісний у питаннях поповнення втрат.

Втрати бойових броньованих машин

Втрати ББМ в окупаційних військах у червні становили 603 одиниці, що так само не є особливо рекордним показником – але це не дивно. Справа в тому, що в травні РОВ зазнали одні з найважчих втрат бойових броньованих машин – 880 одиниць, а тому в червні вони змушені були притримати цю компоненту в запасі, щоб впоратися з компенсацією.

Втрати ствольної артилерії

У червні у РОВ було зафіксовано абсолютний рекорд із втрат ствольної артилерії – 1415. Попередній за весь період повномасштабної війни був у травні – 1160.

"Причиною цього стало поповнення боєкомплекту Сил оборони України артилерійськими боєприпасами та виведення контрбатарейної боротьби на новий рівень протидії, а також узгодження на застосування західних систем по території Росії – а це значно розширило наші можливості щодо знищення артсистем, які ховалися на території РФ", - пояснив Коваленко.

Втрати РСЗВ

У червні СОУ (Сили оборони України - ред.) знищили 23 російські реактивні системи залпового вогню.

Категорія РСЗВ уже давно демонструє дуже низький показник. Це зумовлено тим, що ці системи (через їхню невелику кількість, що залишилася у військах порівняно зі ствольною артилерією) окупанти намагаються тримати не в ближній зоні по лінії бойового зіткнення, а на граничному віддаленні. Це ускладнює їх знищення, але, як бачимо, не робить абсолютно неможливим.

Втрати ППО

Протягом червня російські окупанти втратили 59 систем протиповітряної оборони, що є другим за кількістю результатом.

Це стало можливим завдяки системній роботі зі знищення систем С-300/С-400 – як у тимчасово окупованому Криму, так і на території України та Росії.

Втрати автотранспорту

У червні РОВ отримали "срібло" ще й у номінації втрат автомобільного транспорту – 1707.

Поки що перевершити травневий рекорд – 1831 – не вдалося, але все попереду, оскільки окупанти використовують автотранспорт повсюдно. Зумовлено такі втрати гострим, навіть критичним дефіцитом броньованої техніки.

Втрати спецтехніки

У цій категорії російські окупаційні війська у червні встановили абсолютний рекорд – 267.

Від початку 2024 року втрати спецтехніки у РОВ зберігають високі показники, що обумовлено зростаючою необхідністю евакуації пошкодженої техніки з ЛБЗ, проведення інженерних робіт поблизу зони активних бойових дій і, звичайно, через постійне знаходження інженерних військ у зоні ураження.

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Олександр Коваленко нагадав, що саме наприкінці червня з'явилася перша інформація щодо запиту Росії до КНДР про відправку до України північнокорейських військ. Очевидно, поки що це неверифікована інформація, але якщо підтвердиться, то лише доведе граничне виснаження російських інженерних військ на третій рік війни.

"Як бачимо, у червні було зафіксовано відразу кілька абсолютних рекордів із втрат російських окупаційних військ, а також "срібних призерів". Червень підтвердив висновки травня, як і попередніх місяців, що командування Сил оборони України обрало правильну стратегію ведення оборонних дій з головною метою – виснаженням окупаційних військ. При цьому вже очевидно, що деякі російські війська вже гранично виснажені, зокрема інженерні. Демілітаризація та денацифікація російської армії проходить точно за планом", - резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, Коваленко пояснив, як і чому Росія змінила тактику ракетних ударів по Україні.

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