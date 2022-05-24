Окупанти нарощують авіаційну присутність біля України - командування Повітряних сил

З метою ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії, російські окупанти продовжують використання в українському небі безпілотних літальних апаратів, які успішно знищує українська ППО.

Російські загарбники нарощують авіаційну присутність біля України.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

"Противник дещо нарощує авіаційну присутність довкола українських кордонів, втім, фактично не входить у повітряний простір, контрольований нашою протиповітряною обороною", - сказано у повідомленні.

Водночас, з метою ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії, російські окупанти продовжують використання в українському небі безпілотних літальних апаратів, які успішно знищує українська ППО.

"За добу 23 травня на Лиманському та Ізюмському напрямку ударна авіація Повітряних сил знищила до тридцяти бойових броньованих машин разом із живою силою ворога. Винищувачем Повітряних сил знищено крилату ракету. А підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ уражено шість безпілотних літальних апаратів: п’ять "Орлан-10" та один типу "Гранат", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія обстріляла ракетами залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині: є серйозні пошкодження колії.

Росія випустила по Україні 2275 ракет - Зеленський у зверненні 23 травня

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