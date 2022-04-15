Окупанти нарощують чисельність підрозділів, але сили оборони укріплюються, ворог не пройде - Наєв

Крім того, не залишається байдужим й цивільне населення.

Командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв тримає на постійному контролі ситуацію у північно-східній та південно-східній операційних зонах, де противник не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у його відеозверненні.

За його словами, корабельні угрупування та авіація противника щодня завдають систематичних ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

"Зокрема, ворог продовжує частково блокувати місто Харків та здійснює обстріли міста з артилерійських систем різних калібрів та реактивних систем залпового вогню. Проводить перегрупування та нарощування чисельності своїх підрозділів, а також поповнення боєзапасу", - повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як наголосив командувач, підрозділи сил оборони продовжують укріплювати оборону та героїчно виконують поставлені завдання щодо захисту держави. Крім того, не залишається байдужим й цивільне населення. Зокрема, харків’яни разом із комунальними службами міста роблять все можливе для того, щоб підтримувати життєдіяльність Харкова. Прибирають місто від завалів і сміття після бомбардувань.

"Ворог не пройде там, де один за всіх - і всі за одного. Вся сила у нашій єдності! Україна – велика і розмаїта держава. Це нормально, що кожному регіону притаманні свої особливості. Але, коли у наші двері стукає біда ми відкладаємо вбік всі наші непорозуміння і разом захищаємо свою країну", - наголосив командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв.