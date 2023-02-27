Окупанти нарощують інтенсивність штурмів: Міноборони повідомило про складну ситуацію на фронті

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що російські окупанти нарощують інтенсивність штурмових дій на фронті. Найскладніша ситуація на Бахмутському напрямку.

Про це вона повідомила на своєму телеграм-каналі.

"Якщо коротко і простими словами, то: ситуація на фронті складна. Ворожа армія нарощує інтенсивність штурмових дій. Найскладніша обстановка залишається на Бахмутському напрямку. Ворог під час наступальних дій використовує тактику виснаження і тотального руйнування. Разом з тим, ворог несе значні втрати, щоденно втрачаючи від 600 до 1000 осіб. Сили оборони України ведуть активні оборонні дії в умовах кількісної переваги противника. Наші бійці мужньо воюють з ворогом", - написала Ганна Маляр.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що російські війська розпочали свій так званий "великий наступ" на Донбасі, під час якого щодня втрачають по 500 солдатів убитими.

27 лютого головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі наголосив на необхідності посилення системи протиповітряної оборони України, зокрема за допомогою бойових літаків F16.

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