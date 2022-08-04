Окупанти нарощують сили на Запорізькому та Херсонському напрямках: деталі від Генштабу ЗСУ

Російські війська нарощують свої сили на Запорізькому та Херсонському напрямках, поповнюючи втрачені озброєння та військову техніку залізничним шляхом – через Керченський міст і територію тимчасово окупованого Криму.

Росія надалі формує додаткові підрозділи, резерви для війни проти України, а також знімає з довгострокового зберігання озброєння та військову техніку для доукомплектування військ, які зазнали втрат.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу 4 серпня.

"Відзначається нарощування противником своїх сил на Запорізькому та Херсонському напрямках. Так, противник перемістив на Криворізький напрямок три батальйонно-тактичні групи, які виконували завдання на Новопавлівському напрямку, а також додатково ввів одну батальйонно-тактичну групу на Запорізькому напрямку", – розповів представник Генштабу.

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Він додав, що окупанти нарощують угруповання військ на Херсонському та частково на Запорізькому напрямках, особливо на Мелітопольському, залізничним шляхом – через Керченський міст і територію Криму.

"Крім того, територію АР Крим противник використовує як плацдарм для накопичення озброєння, військової техніки, боєприпасів, матеріально-технічних засобів із метою поповнення втрат угруповань військ на зазначених напрямках", – зауважив Громов.

Окрім того, відбувається перебазування армійської авіації Східного військового округу РФ на оперативні аеродроми Криму.

Росія перекидає до кордонів України нові підрозділи, які, можливо, братимуть участь у маневрах на Сумському та Чернігівському напрямах для активізації дій на кордоні, щоб відволікати увагу ЗСУ.

Дорого, безлюдно і небезпечно - реалії окупованого Бердянська

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