Окупанти нарощують темпи наступу на Донеччині: у The Washington Post озвучили причину

Якщо кілька місяців тому окупанти штурмували позиції Сил оборони групами до 20 осіб, то нині - до чотирьох.

Російські війська активізувалися на фронті. Вони з небаченою швидкістю захоплюють українські території на Донбасі "зі швидкістю та агресією.

Про це повідомляє The Washington Post.

У виданні зазначають, що цього року штурмові загони вирізняються тим, що російські війська досвідчені та оснащені, а пересуваються меншими групами. Якщо кілька місяців тому штурмували позиції Сил оборони групами до 20 осіб, то нині - до чотирьох.

"Схід України прогинається під удосконаленою російською тактикою та переважаючою вогневою міццю", - йдеться у статті.

Для прикладу, якщо кілька місяців тому штурмували позиції Сил оборони групами до 20 осіб, то нині - до чотирьох.

"Така практика допомагає російським військам уникати спостереження, а їхнє розосередження ускладнює націлювання на них за допомогою безпілотників і артилерії", - повідомляють експерти.

За даними видання, у серпні-вересні армія противника збільшили окуповану територію в Україні на 511 кв. км - близько 431 з них уздовж фронту між нині захопленими Бахмутом та Вугледаром;

"У районі Вугледара артилерійські залпи часом перевищують 10 снарядів до одного на користь ворога", - додали в повідомленні.

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