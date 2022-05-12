Окупанти нарощують військову присутність на острові Зміїному: у Міноборони пояснили причину

Окупанти намагаються наростити військову присутність на острові Зміїний, аби заблокувати морські комунікації України.
Кораблі РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують ізолювати район ведення бойових дій, а також ведуть розвідку та надають вогневу підтримку окупантам на приморському напрямку.
Про це повідомляє Міноборони України.
Крім того, росіяни посилюють систему ППО на західному узбережжі Кримського півострова. Зокрема, в районі Чорноморське (мис Тарханкут) розгорнуто батарею зенітно-ракетних комплексів С-300В (три пускових установки).
Нагадаємо, російські окупанти минулої доби у війні проти України втратили ще один корабель.
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