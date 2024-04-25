Окупанти нарощують зусилля: яка ситуація на шести гарячих напрямках фронту - огляд експерта

На думку експерта, найближчим часом росіяни готуються до витіснення українських підрозділів з району Кліщіївки.

Російські війська "пожвавішали" на Куп'янському напрямку та готуються до наступальних дій.

Яка ситуація на шести активних напрямках фронту - розповів координатор групи "Інформаційний Спротив" Костянтин Машовець.

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Куп'янський напрямок

"Командування угрупування військ (УВ) "Запад" противника, очевидно, готується до відновлення активних (у сенсі - наступальних) дій на вказаному напрямку. Протягом кількох минулих діб спостерігається певне пожвавлення, як у передових підрозділах військ противника на цьому напрямку, так й у його тактичному тилу", - написав він.

Окрім того, за словами експерта, противник, очевидно, планує посилити вогневу підтримку дій вказаних вище сил й засобів залученням до неї додаткових вогневих підрозділів артилерії зі складу 744-го самохідного артилерійського полку 47-ї танкової дивізії.

Лиманський напрямок

Машовець зауважує, що на Лиманському напрямку командування 20-ї та 25-ї загальновійськових армій зі складу УВ "Запад" продовжує свої спроби таки витіснити українські війська західніше річки Ч.Жеребець.

"Судячи зі всього, противник з цією метою, вирішив розширити смугу своїх активних наступальних дій. Тільки, не зрозуміло, що воно йому дасть, якщо, навіть, на вузьких ділянках (по напрямку на Терни та Ямполівку) досягнути поставлених перед собою НАЙБЛИЖЧИХ цілей він не може", - вважає експерт.

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Сіверський напрямок

На Сіверському напрямку, за його припущеннями, особливих змін не відбулося.

"Можливо, щодо наступальних дій, задля "нарощування зусиль" противник на цьому напрямку знову підключить свою 106-у повітряно-десантну дивізію, ймовірніше, по напрямку на Виїмку та Роздолівку, але поки, судячи зі всього, вони закріплюються в районі с. Веселе, південно-східніше Виїмки та південніше Роздолівки, "фіксуючи" свої нещодавні здобутки, адже далися вони їм явно нелегко", - підкреслив Машовець.

Краматорський напрямок

Експерт зауважує, що на Краматорському напрямку (район Часів Яр) росіяни задіяли 11-у окрему десантно-штурмову бригаду для нарощування зусиль, аби пробитися "безпосередно у часік".

"Однак, поки, наскільки я зрозумів, було вирішено "не ломитися через ліс". Її підрозділи були вчора-позавчора активно задіяні на ділянках наступу 217-го парашутно-десантного полку (пдп) 98-ї пдд та 102-го мсп 150-ї мсд (відповідно, по напрямку на район "Канал" м.Часів Яр та в районі с.Іванівське)", - йдеться у повідомленні.

На його думку, найближчим часом росіяни готуються до витіснення українських підрозділів з району Кліщіївки.

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Покровський напрямок

На Покровському напрямку командування УВ "Центр" продовжує докладати "максимум зусиль", аби реалізувати свій "прорив" в районі с.Очеретине і "спробувати перетворити його, принаймні, в оперативно-тактичний".

Мащовець зауважує, що "головна проблема для російського командування полягає в тому, що воно поки не може його розширити".

"Доставка будь-яких предметів матеріально-технічного забезпечення передовим підрозділам 30-ї омсбр противника, яка зараз діє в районі Очеретине (а це є життево необхідним для них), перетворються для противника у смертельно небезпечну справу...Особливо для тих, хто цим займається", - додав він.

На лівому фланзі Покровського операційного напрямку (смуга дії УВ "Центр") спроби підрозділів 239-го танкового та 428-го мотострілецького полків 90-ї танкової дивізії противника пробитися ЗА Уманське також поки безрезультатні.

Курахівський напрямок

Машовець стверджує, що на Курахівському напрямку окупантам за допомогою інтенсивного використання артилерії вдалося просунутись по напрямку на с.Нетайлове.

"Однак, спроби сусідніх 5-ї омсбр (до мотострілецького батальйону\мсб) та 110-ї омсбр того ж самого 1-го АК розвинти свій попередній успіх у південній частині Красногорівки та просунутись в районі Невельского, скажімо так, не увічалися особливо суттєвим успіхом... Причому, варто зазначити, що бої у Красногорівці носять вкрай жорсткий характер, а противник підтягнув свою артилерію майже впритул до самого міста", - підкреслив експерт.

На Курахівському напрямку командування УВ "Юг" противника переслідує такі цілі:

- прагне пробитися, власне, до Курахове.

- й попутно формує північний "фас гіпотетично-майбутньої операції проти всього Вугледарсько-Курахівського виступу ЗСУ".

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили актуальні новини із фронту.

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