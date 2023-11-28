Окупанти настільки намагаються захистити Крим, що випадково засліпили супутники: фото

У Криму через шторм бонові загородження змило водою, що відкриває вікно можливостей для ЗСУ.

Росіяни намагаються виправити ситуацію із захистом флоту в Криму рекордною кількістю своїх РЕБів, які засліплюють навіть супутникові SAR-знімки.

Про це розповів головний редактор Defense Express Олег Катков в ефірі "Еспресо".

"У Криму бонові загородження змило водою, і це певною мірою відкриває вікно можливостей для ЗСУ. Але треба взяти до уваги, що на супутникових SAR-знімках, тобто радіолокаційних знімках, гарно видно, як РФ сконцентрувала у бухтах тимчасово окупованого Севастополя настільки потужні засоби РЕБ, що вони створюють засвітлювання на сенсорах супутників SAR. Ця пляма така потужна, що розміром з місто", - розказав Катков.

Супутниковий знімок Криму / SAR-знімок з Sentinel 1

За словами головного редактора, аналітики Naval News звернули на це увагу і помітили, що ворог під час потужних українських атак по окупованому Севастополю вмикає спуфінг (програма маскується під іншу за допомогою фальсифікації даних, і тим самим отримує незаконну перевагу - ред.) супутникової навігації.

"Тобто за весь час нічого подібного не було помічено на території всього окупованого Криму. Саме у Севастополі ворог сконцентрував максимальну кількість РЕБ, які настільки потужні, що засліплюють супутники", - додав Катков.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму негода зіграла проти окупантів. Так, фортифікаційні споруди, які росіяни побудували на пляжах півострова, змило водою.

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