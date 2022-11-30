Окупанти наступають біля Бахмута, ЗСУ уразили позиції ворога на Запоріжжі: головне зі зведення Генштабу

У Генштабі розповіли головні події на фронті за цю добу.

Російські окупанти здійснюють інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, а на Бахмутському напрямку продовжують вести наступальні дії.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 29 листопада.

Росіяни переміщують свій особовий склад та військову техніку для комплектування підрозділів, що зазнали втрат.

Ситуація окремих на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Білорусі продовжується підготовка окремих підрозділів окупантів.

На Сіверському напрямку росіяни з мінометів та артилері здійснив обстріляли населені пункти Середина Буда, Білопілля, Будки і Краснопілля Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати військові підрозділи в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка, Петро-Іванівка та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти ведуть оборону. З танків та різнокаліберної артилерії вони обстріляли райони населених пунктів Першотравневе, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Дружелюбівка Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку окупанти продовжують наступальні дії. Обстрілів зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Кліщіївка, Північне, Залізне та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку загарбники намагаються покращити тактичне положення. Вогневого ураження з танків та артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельске, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборонні дії. Артилерійського вогневого ураження зазнали райони Вугледара, Богоявленки, Пречистівки та Великої Новосілки на Донеччині.

На Запорізькому напрямку окупанти також обороняються. Вони обстріляли райони населених пунктів Загірне, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області. Під безпосереднє вогневе ураження потрапило місто Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку ворог веде позиційну оборону. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях наших військ. Загарбники не припиняють обстрілів передмість та міста Херсон.

Ракетні та авіаудари РФ

За добу окупанти завдали 2 ракетних удари по цивільних об’єктах Комишувахи Запорізької області. Здійснили 20 авіаударів по позиціях наших військ, а також по населеному пункту Білогір’я Запорізької області. Крім того обстріляли з реактивних систем залпового вогню Херсон.

Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

Українська авіація і артилерія б'є у відповідь

У Запорізькій області підтверджено ураження підрозділів противника протягом 28-29 листопада. Так, в районі Інженерного, Пологів та Токмака втрати окупантів склали близько 100 осіб пораненими, знищено 5 одиниць військової техніки.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів росіян.

Українські ракетники і артилеристи за добу уразили 2 райони зосередження особового складу і ОВТ (озброєння та військова техніка) противника та важливий об’єкт окупантів.