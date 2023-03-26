Окупанти наступають на 4 напрямках, ЗСУ знищили РЕБ та склад боєприпасів: Генштаб - про ситуацію на фронті

Росіяни за добу завдали одного ракетного удару по Україні.

Російські окупаційні війська намагаються наступати на Україну на 4 напрямках. ЗСУ знищили станцію РЕБ та склад з боєприпасами.

Про це 26 березня йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Росіяни за добу завдали 1 ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

"Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них, завдяки професійним і злагодженим діям, нашими захисниками відбито понад 50 ворожих атак", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. На території республіки білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів збройних сил російської федерації. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Нововасилівка, Бачівськ, Атинське, Волфине, Миропільське, Покровка, Попівка Сумської області, а також Тимофіївка, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Глибоке, Гатище, Колодязне, Дворічна, Западне і Кам’янка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Синьківка та Веселе. Здійснив артилерійські обстріли по районах Куп’янська Харківської області; Макіївки, Невського, Діброви, Білогорівки Луганської області, а також Колодязів, Лимана і Виїмки на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, а також в районі Іванівського Донецької області. Обстріляв населені пункти Васюківка, Бондарне, Залізнянське, Міньківка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка. Успіху не мав. Численних ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Нетайлове, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог обстріляв райони Новомихайлівки, Вугледара та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Новоандріївка Запорізької області та Херсон, Золота Балка, Михайлівка, Берислав, Веселе, Козацьке, Миколаївка, Львове, Антонівка, Благовіщенське і Дніпровське Херсонської області.

"Російські загарбники продовжують зазнавати величезних втрат. Це змушує їх облаштовувувати свої шпиталі на території цивільних медичних закладів. Так, в населеному пункті Нововасилівка Приазовського району Запорізької області російські окупаційні війська використовують місцеву лікарню,як шпиталь. Станом на 25 березня в ній проходить лікування близько 200 поранених російських загарбників. Цивільному населенню заборонено доступ до лікувального закладу", - повідомили в Генштабі.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога.

Нагадаємо, ЗСУ на півдні знищили спостережний пункт та інженерну техніку окупантів.

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