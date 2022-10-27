Окупанти наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямках – Генштаб ЗСУ

Російська армія зосереджує зусилля на стримуванні дій ЗСУ на окремих напрямках.

Російські війська 27 жовтня продовжують наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках та намагаються утримати тимчасово захоплені території України.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загарбники також обстрілюють позиції українських військ вздовж лінії зіткнення та активно проводять повітряну розвідку. Російські війська також проводять фортифікаційне обладнання своїх позицій на окремих напрямках, зокрема на лівому березі річки Дніпро.

Ворожа армія продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі України та помешканнях мирних людей, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби окупанти завдали трьох авіаційних ударів та влаштували три обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, 26 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив про жорсткі бої на Донеччині, особливо на Бахмутському напрямку та біля Авдіївки. Він зазначив, що там командування окупантів жене їх просто на смерть.

Щодо ситуації на півдні, то вже 27 жовтня Зеленський повідомив, що найбоєздатніші російські війська залишаються в Херсоні і не планують залишати місто. Там загарбники ризикують потрапити в оточення ЗСУ.

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