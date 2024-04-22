Окупанти наступають на Часів Яр із трьох сторін: український військовий розповів про ситуацію

Окупаційні війська застосовують на цьому напрямку всі наявні сили та засоби.

Російські війська рухаються на Часів Яр із трьох сторін - з боку Богданівки, фронтально з боку Хромового та з Іванівського, яке ще частково під контролем ЗСУ.

Про це повідомив заступник командира батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБР Олесь Маляревич в етері Еспресо.

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"Під Богданівкою теж наші оборонці достатньо потужно тримаються. По центру росіяни трошки добігли до місця, де канал переходить в труби (канал Сіверський Донець-Донбас має відрізки, де вода йде в труби – ред.), і намагаються там закріпитися, але всі, хто туди добігають, знищуються. Ця територія зараз є дуже такою сірою зоною", - розповів він.

За його словами, окупаційні війська застосовують на цьому напрямку всі наявні сили та засоби.

"Також ворогом застосовуються дрони, піхотні підрозділи за підтримки техніки. Бувають йдуть просто піхотні підрозділи. Наприклад, декілька днів тому вночі двоє окупантів щось копалися у цій сірій зоні. Скинули їм одну бомбу, другу, а вони продовжували копатися. Може вони були під якимись психотропними засобами? Бо я не знаю, як жива людина після того, могла не сховатися", - зауважив Маляревич.

Нагадаємо, за даними офіцера НГУ, росіяни продовжують атакувати околиці Часового Яру.

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