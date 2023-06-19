Окупанти наступають на чотирьох напрямках: Генштаб повідомив подробиці

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Куп'янському напрямку ворог здійснював наступальні дії у напрямку Новоселівського Луганської області, але успіху не мав.

На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка.

На Лиманському напрямку ворог здійснював наступальні дії у напрямку Спірного, але успіху не мав.

На Бахмутському напрямку противник здійснював безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки.

На Авдіївському напрямку агресор завдав авіаційного удару біля міста Авдіївка.

На Шахтарському напрямку ворог здійснював наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Вугледара Донецької області. Успіху не мав.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує здійснювати оборонні дії.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника. Уражено зенітно-ракетний комплекс ворога. Також нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52, три іранських ударних дрони типу Shahed та ще сім розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два пункти управління, чотири зенітно-ракетних комплекси, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також два склади боєприпасів.

Раніше стало відомо, що Збройні сили України просуваються під Авдіївкою Донецької області. Також українські військові мають успіхи у Запорізькій області.

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