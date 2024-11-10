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Окупанти наступають на Донбасі, а ЗСУ відновили позиції біля Сіверська та Покровська - ISW

Окупанти наступають на Донбасі, а ЗСУ відновили позиції біля Сіверська та Покровська - ISW

Війська РФ просунулися на деяких ділянках / Фото: Associated Press

Ситуація на фронті динамічна.

Сили оборони України відновили раніше втрачені позиції поблизу Сіверська та Покровська. Однак фіксується просування окупантів поблизу Кремінної, Курахового, та на Покровському напрямку.

Про це йдеться у  звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У Курській області на головному українському плацдармі 9 листопада тривали бої, але не було підтвердженого просування в цьому районі у жодної зі сторон.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися в районі Старої Сорочини та нібито відбили Погребки та Орловку під час посиленого механізованого штурму розміром у взвод, але в ISW не виявили підтвердження.

Бої тривали в районах Дар'їно, Миколаєво-Дар'їно, Леонідово, Новоіванівки, Зеленого Шляху, біля Нової Сорочини і Старої Сорочини, Мартинівки та біля Плехова.

Сили оборони України нещодавно відновили втрачені позиції на Сіверському напрямку. Опубліковані 8 листопада геолокаційні кадри свідчать про те, що ЗСУ відновили раніше втрачені позиції в північній частині Білогорівки.

Російський воєнкор стверджував, що  війська просунулися на 1,5 км від Івано-Дарівки, але в ISW не знайшли візуального підтвердження цього твердження.

8 і 9 листопада російські окупанти наступали в районі Верхньокам'янського та Білогорівки.

Нагадаємо, останнім часом окупанти посилили тиск на Курахове, зокрема з нових напрямків, які ставлять під загрозу логістику до міста. Для цього ворог залучив велику кількість ресурсів на декількох ділянках фронту.

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