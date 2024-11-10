Окупанти наступають на Донбасі, а ЗСУ відновили позиції біля Сіверська та Покровська - ISW

Сили оборони України відновили раніше втрачені позиції поблизу Сіверська та Покровська. Однак фіксується просування окупантів поблизу Кремінної, Курахового, та на Покровському напрямку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У Курській області на головному українському плацдармі 9 листопада тривали бої, але не було підтвердженого просування в цьому районі у жодної зі сторон.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися в районі Старої Сорочини та нібито відбили Погребки та Орловку під час посиленого механізованого штурму розміром у взвод, але в ISW не виявили підтвердження.

Бої тривали в районах Дар'їно, Миколаєво-Дар'їно, Леонідово, Новоіванівки, Зеленого Шляху, біля Нової Сорочини і Старої Сорочини, Мартинівки та біля Плехова.

Сили оборони України нещодавно відновили втрачені позиції на Сіверському напрямку. Опубліковані 8 листопада геолокаційні кадри свідчать про те, що ЗСУ відновили раніше втрачені позиції в північній частині Білогорівки.

Російський воєнкор стверджував, що війська просунулися на 1,5 км від Івано-Дарівки, але в ISW не знайшли візуального підтвердження цього твердження.

8 і 9 листопада російські окупанти наступали в районі Верхньокам'янського та Білогорівки.

Нагадаємо, останнім часом окупанти посилили тиск на Курахове, зокрема з нових напрямків, які ставлять під загрозу логістику до міста. Для цього ворог залучив велику кількість ресурсів на декількох ділянках фронту.

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