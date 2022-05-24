Окупанти наступають на Донбасі і готуються до атаки на Харківщині: головне з вечірнього зведення Генштабу

Окупанти наступають на Донбасі і готуються до атаки на Харківщині: головне з вечірнього зведення Генштабу

Генеральний штаб ЗСУ розповів про всі найважливіші події на фронті за останню добу.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію станом на 18:00 24 травня щодо російського вторгнення.

Донбас

"Найспекотніше" – на Донбасі, де окупанти наступають і намагаються прорвати українську оборону.

На Донецькому напрямку росіяни продовжує активні наступальні дії намагаються прорвати оборону українських військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

На цьому ж напрямку окупанти завдали авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури у Краматорську, Лимані та Слов’янську.

На Лиманському напрямку противник активізував ведення бойових дій. За підтримки артилерії та авіації, вороги наступають у напрямку Лимана.

На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, росіяни наступають у напрямку Сєверодонецька, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник наступає в районах населених пунктів Липове та Білогорівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснювали удари штурмовою та армійською авіацією. Водночас, армія РФ не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах Авдіївки, Пісків і Мар’їнки.

Харківщина

На Харківському та Слов’янському напрямках ворог активних дій не проводив, вів розвідку та проводив заходи по створенню сприятливих умов для відновлення наступу.

Росіяни здійснили артилерійський обстріл українських підрозділів у районі Циркунів. Також противник провів розвідку боєм в районі населеного пункту Пасіка, зазнав втрат і відійшов.

На Слобожанському напрямку підрозділи противника зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій.

Північ

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

На Сіверському напрямку ворог продовжує вживати заходів з прикриття ділянки українсько-російського кордону та обладнання опорних пунктів на території Брянської області. Агресор завдав авіаційних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури у Сумській області.

Південь