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Окупанти наступають на Донбасі, ЗСУ б’ють у відповідь: з’явилася нова мапа бойових дій

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Окупанти наступають на Донбасі, ЗСУ б’ють у відповідь: з’явилася нова мапа бойових дій

Фото: Associated Press

Ворог намагається прорвати українські позиції і на Донеччині, і на Луганщині.

Російські війська надалі намагаються наступати на Донбасі, проте їм не вдається прорвати оборону українських військ.  

Про це свідчать дані нової мапи бойових дій в Україні станом на 6 грудня, опублікованої Міноборони Британії.

Як уточнили у британській розвідці, окупанти продовжують спроби прорвати позиції ЗСУ в районі Сватового та Кремінної на Луганщині, а також біля Бахмута на Донеччині. Проте ці намагання загарбників не увінчуються успіхом.  

Водночас захисники України намагаються відтіснятиворога, завдаючи контратакувальних ударів.

Щодо ситуації на інших ділянках фронту, то вона залишається незмінною. Сили оброни України на Херсонщині та Запоріжжі завдають точних ударів по тилу противника.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни анонсували 4 грудня пришвидшення наступальних операцій на сході з настанням морозів.

Ці ж аналітики інформували, що на Донеччині загарбники продовжують атаки на позиції українських військових в районі Бахмута та Авдіївки.

Зауважимо, за інформацією очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, російські війська стягнули дуже багато засобів в районі Сватового. Посадовець припускає, що ворог може мати "божевільну ідею" контрнаступу на Куп'янськ Харківської області.

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Дата публікації
Перегляди
3561
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