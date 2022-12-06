Окупанти наступають на Донбасі, ЗСУ б’ють у відповідь: з’явилася нова мапа бойових дій

Ворог намагається прорвати українські позиції і на Донеччині, і на Луганщині.

Російські війська надалі намагаються наступати на Донбасі, проте їм не вдається прорвати оборону українських військ.

Про це свідчать дані нової мапи бойових дій в Україні станом на 6 грудня, опублікованої Міноборони Британії.

Як уточнили у британській розвідці, окупанти продовжують спроби прорвати позиції ЗСУ в районі Сватового та Кремінної на Луганщині, а також біля Бахмута на Донеччині. Проте ці намагання загарбників не увінчуються успіхом.

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Водночас захисники України намагаються відтіснятиворога, завдаючи контратакувальних ударів.

Щодо ситуації на інших ділянках фронту, то вона залишається незмінною. Сили оброни України на Херсонщині та Запоріжжі завдають точних ударів по тилу противника.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/r0DIE7FEvx



#StandWithUkraine pic.twitter.com/b7WmG8X6Ww — Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 6, 2022

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни анонсували 4 грудня пришвидшення наступальних операцій на сході з настанням морозів.

Ці ж аналітики інформували, що на Донеччині загарбники продовжують атаки на позиції українських військових в районі Бахмута та Авдіївки.

Зауважимо, за інформацією очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, російські війська стягнули дуже багато засобів в районі Сватового. Посадовець припускає, що ворог може мати "божевільну ідею" контрнаступу на Куп'янськ Харківської області.

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