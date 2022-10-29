Окупанти наступають на двох напрямках: у Генштабі ЗСУ розповіли, де саме

Росіяни наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також обстрілюють критичну та цивільну інфраструктури.

Російські окупаційні війська намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні Сил оборони на окремих напрямках та не припиняють ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ 29 жовтня.

Ворог також продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

У Генштабі також розповіли, що ворожа армія продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснив понад 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони більш як 15 населених пунктів. Зокрема, Словʼянськ і Сіверськ Донецької області та Новоолександрівка на Херсонщині.

Нагадаємо, що у суботу, 29 жовтня, Повітряні сили ЗСУ збили ракету росіян "Іскандер-К", випущену у напрямку Запоріжжя.