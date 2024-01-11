Окупанти наступають на Куп'янському напрямку: ЗСУ про ситуацію на фронті

Російські окупаційні війська продовжують наступати на Куп'янському напрямку, що в Харківській області. Втім, загарбники зазнають значних втрат у техніці та особовому складі.

Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо.

"Поблизу Синьківки (біля Куп'янська - Ред.), де тривають бої, вчора наші захисники відбили п'ять атак. Ми вже просто спостерігаємо і бачимо, що російські окупанти наступають тією самою дорогою за допомогою танків, БМП, піхоти. Їх там знищують. І неодноразово", - наголосив він.

За словами Фітьо, на цій ділянці фронту вже виникла "стоянка" спаленої техніки окупантів. Він наголошує, тому ЗСУ будуть далі спостерігати за тим, чи буде ворог попри це продовжувати наступати.

"З військової точки зору, знаючи, що тебе там знищать і пускати людей в цю атаку... Мабуть, для російського командування звично так робити. В принципі хай цю тенденцію продовжують", - зазначає Володимира Фітьо.

Як повідомлялося, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що окупаційна армія РФ не полишає спроб просунутися в напрямку Куп'янська. Проте Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал росіян.

Слід зауважити, що раніше The Telegraph опублікувало статтю про те, що 15 січня 2024-го Росія може розпочати новий наступ під Харковом. Нібито окупаційна армія готується до масштабної атаки на Куп'янськ і прилеглі території. Українська розвідка підтверджує, що є накопичення сил та засобів ворога на Куп'янському напрямку.

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