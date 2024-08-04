Окупанти наступають на Покровськ: яке місто може зупинити рух армії РФ

Російські окупаційні війська просуваються у Донецькій області з метою захоплення Покровська. Втім, на їхньому шляху єище одне місто – Новогродівка, яка може стати нездоланним барʼєром для загарбників.

Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

З його слів, причина – у логістиці забезпечення ЗСУ, а також природних та штучних перешкодах. Експерт вважає, якщо оборона в Новогродівці буде організована на належному високому рівні, то це місто може стати "перешкодою, через яку росіянам уже не пройти".

"Новогродівка – це населений пункт, який знаходиться у них на шляху. Це місто з логістикою, певними перешкодами для просування російських окупаційних військ як природними, так і штучними. Тому воно являє собою максимально оптимальний варіант для того, щоб не просто загальмувати просування окупаційних військ, а зупинити їх на Покровському напрямку", - пояснив Коваленко.

Окрім того, на Покровському напрямку на шляху в окупантів також є два рубежі – Сергіївка-Новожелане та Орлівка-Миколаївка. Втім, наразі відстань до Новогродівки від місця перебування армії РФ - становить трохи більше п'яти кілометрів.

"З урахуванням тенденції просування росіян, вони витягують свій північний фланг уздовж траси 0511, не маючи з півдня флангової безпеки. Це є досить ризикованим просуванням. Найімовірніше, вони займуться вирівнюванням флангів, насамперед південного", - каже Олександр Коваленко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що наступ РФ на Харків провалився. Головною ціллю російської окупаційної армії на Донеччині залишається місто Покровськ.

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