Окупанти наступають на трьох напрямках: у Генштабі ЗСУ розповіли, де саме

Російські окупанти зосереджують зусилля на стримуванні українських військових, а також обстрілюють критичну та цивільну інфраструктури.

Окупанти намагаються вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ 2 листопада.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що війська ворога обстрілюють підрозділи Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснюють фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку. Окупанти продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

У Генштабі повідомили, що протягом поточної доби противник завдав 1 ракетного та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

"Вночі ворог знову атакував об’єкти інфраструктури України ракетами та іранськими ударними БпЛА “Шахед-136” в районах більш ніж 15 населених пунктів. Серед них - Кременчук Полтавської області, Вугледар і Водяне на Донеччині та місто Сміла Черкаської області", – заявили вони.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що на Донбасі загострюється ситуація, окупанти атакують на Донеччині з 3 напрямків поблизу Вугледара.